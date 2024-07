La presse espagnole lance déjà le choc avec Dembélé !

Arnaud De Kanel

Qualifiée pour le dernier carré de l'Euro après sa victoire sur le Portugal de Cristiano Ronaldo, l'équipe de France retrouvera l'Espagne mardi pour un choc plein de promesses. La presse espagnole fait déjà monter la température à quelques jours de la rencontre fatidique et se permet une blague assez amusante avec le « Moustique » Ousmane Dembélé.

Ce sera donc France-Espagne en demie finale de l'Euro 2024 ! Tombeurs de l'Allemagne un peu plus tôt dans la journée, les Espagnols croiseront la route des Bleus qui ont enfin remporté une séance de tirs aux buts, la première depuis 1998. Le choc entre voisins est déjà lancé par la presse espagnole.

France - Portugal : L’incroyable couac de dernière minute qui aurait pu tout changer ! https://t.co/Iw0IiQ1dBW pic.twitter.com/mgry12yFzA — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

«Tout le monde avec de la crème anti-moustiques»

Sur X , MARCA conseille de sortir l'anti-moustiques. « Important : ce mardi, tout le monde avec de la crème anti-moustiques », écrit le média espagnol avec une photo d'Ousmane Dembélé, surnommé le Moustique lors de son passage au FC Barcelone. Un post assez amusant et de bonne guerre. La Roja tentera de retirer le sourire à l'attaquant du PSG qui était bien évidemment heureux vendredi soir.

La joie de Dembélé après la qualification des Bleus