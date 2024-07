Euro 2024 : Compos probables, enjeux, diffusion TV et horaire... Toutes les infos sur Angleterre - Suisse

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi (18h), une équipe d’Angleterre très décevante depuis le début de la compétition affrontera la Suisse en quart de finale de cet Euro 2024. Une rencontre dans laquelle les rapports de force pourraient être inversés. Les « Three Lions » ont l’occasion de faire un pas de plus vers leur heure de gloire, tandis que la « Nati » peut réaliser un exploit historique.

L’Angleterre va t’elle s’en sortir ? Parfois au rupteur sur cet Euro, la formation de Gareth Southgate affronte une séduisante équipe de Suisse ce samedi à l’occasion des quarts de finale. Après avoir été menés pendant très longtemps face à la Slovénie au tour précédent, les Anglais ont tout de même prouvé qu’ils leur restaient un supplément d’âme (victoire 2-1) en s’imposant en prolongations. Mais un faux-pas en quart de finale pourrait totalement remettre en cause cet effectif…



D’autant qu’en face, la Suisse fait peur. Après avoir secoué l’Allemagne lors du dernier match du premier tour du Groupe A de cet Euro (1-1), la « Nati » s’est offert l’Italie sur un plateau en 8ème de finale (2-0), et pourrait désormais enchaîner avec le scalp de l’Angleterre...



Le vainqueur de ce match sera opposé aux Pays-Bas ou à la Turquie en demi-finale.

Les compositions probables

Composition probable de l’Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Konsa, Trippier - Mainoo, Rice - Saka, Bellingham, Foden - Kane (c)



Composition probable de la Suisse : Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Widmer (ou Rieder), Freuler, Xhaka (c), Aebischer - Ndoye, Embolo, Vargas

Le joueur à suivre : Manuel Akanji

Le défenseur central de Manchester City réalise jusque-là un très bon tournoi. Mais ce samedi, la Suisse aura besoin d’un énorme Manuel Akanji afin de vaincre l’Angleterre. Bon dans les duels, compétent à la relance, le joueur de 28 ans est surtout incroyable dans l’anticipation et la lecture du jeu. Deux éléments fondamentaux pour un défenseur, alors que de l’autre côté, l’armada offensive des « Three Lions » a de quoi en faire paniquer plus d’un...

