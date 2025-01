«C’est compliqué pour Mbappé…», l’annonce en direct sur TPMP

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au Real Madrid, Carlo Ancelotti a décidé de prendre une grande décision, concernant notamment Kylian Mbappé. En effet, devant les ratés du Français et de Jude Bellingham dans l’exercice du penalty, le choix a été fait de les confier désormais à Vinicius Jr. L’entraîneur merengue a tranché dans le vif et voilà que cela pourrait ne pas être sans conséquence pour Mbappé.

Depuis son arrivée au Real Madrid, tout n’a pas été tout rose pour Kylian Mbappé. L’ex-joueur du PSG s’est notamment distingué par différents ratés lors de différents matchs. Le Français s’est notamment loupé au moment de tirer un penalty comme ça a été le cas face à Liverpool dans un moment très important. Dans le même exercice, Jude Bellingham n’a également pas été le plus adroit dernièrement. Face à cela, Carlo Ancelotti a pris une grande décision. Ainsi, désormais, il n’y aura plus qu’un seul tireur attitré chez les Merengue : Vinicius Jr.

« Vous revenez bien et vous êtes dégradé »

Le Real Madrid a donc tranché et sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, ça n’a pas manqué de faire réagir. Gilles Verdez a alors notamment expliqué que ce choix pourrait quelque peu plomber Kylian Mbappé qui revenait pourtant bien ces dernières semaines : « Je vais vous expliquer pourquoi c’est compliqué pour Mbappé pour 3 raisons à mon avis. D’abord, le symbole. Vous revenez bien et vous êtes dégradé. On sait que l’ego dans ces équipes c’est très important. Deuxièmement, les chiffres, les buts, les statistiques. C’est compliqué pour Mbappé parce que pour les buteurs les statistiques sont importantes. Donc Mbappé ne pourra pas ajouter les penalties souvent accordés au Real Madrid ».

« Ça veut dire que Vinicius est le préféré de son entraîneur, le préféré du club »

« Et troisièmement, qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Vinicius est le préféré de son entraîneur, le préféré du club, qu’il va accumuler les buts. S’il y a un Ballon d’Or donné un jour à un joueur du Real Madrid, ça sera pour Vinicius et pas pour Mbappé », a-t-il ensuite conclu. A voir si cela portera vraiment préjudice à Kylian Mbappé au Real Madrid.