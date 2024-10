En pleine tourmente, Mbappé reçoit un soutien surprise !

Thomas Bourseau

L’équipe de France a dû faire sans Kylian Mbappé, blessé, pendant la trêve internationale. Le Français a en profité pour se remettre à niveau et prendre du bon temps en Suède. Néanmoins, son nom est à présent lié à une affaire de viol présumé et s’est défendu par le biais de son agent. Kays Ruiz-Atil a profité d’un stream pour faire les louanges de Mbappé.

Kylian Mbappé a vécu une quinzaine mouvementée. Pendant la trêve internationale, le capitaine de l’équipe de France était laissé au repos par Didier Deschamps qui a choisi de ne pas le sélectionner pour qu’il puisse se remettre en forme avec Antonio Pintus, préparateur physique du Real Madrid, en passant par la case soins notamment.

La virée suédoise qui tourne mal

Au cours d’une virée nocturne à Stockholm la semaine dernière sur des jours off alloués par le Real Madrid, Kylian Mbappé s’est rendu dans la boîte de nuit Le V en même temps que le match des Bleus face à Israël (4-1). Ce qui a fortement déplu chez certains observateurs. Toutefois, c’est une tout autre polémique qui a mis le feu à cet épisode : un viol présumé qui aurait eu lieu à l’hôtel dans lequel séjournait Mbappé et ses amis. De quoi apporter de la mauvaise publicité à Kylian Mbappé qui n’a « rien à se reprocher » selon son avocate.

«Il est super gentil. C’est quelqu’un qui m’a beaucoup parlé, qui m’a donné beaucoup de conseils»

De passage sur le Top Stream, Kays Ruiz-Atil a dressé un portrait flatteur de son ancien coéquipier au PSG. « À ce moment-là, quand j’arrive, Mbappé est le meilleur oui. C’est le premier qui me choque. Il a un démarrage… efficace devant le but. Même lui est super gentil. C’est quelqu’un qui m’a beaucoup parlé, qui m’a donné beaucoup de conseils. J’étais proche de lui dans le vestiaire. On allait chez Gana (ndlr Idrissa Gueye) le soir manger et boire le thé et il était là. Il a été important. Il me donnait des conseils (sur des situations) qui pouvaient m’arriver, et il n’a pas eu tort ».