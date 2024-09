«C’est compliqué» : Il alerte, les joueurs de l’OM vont lâcher De Zerbi ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette saison, l’Olympique de Marseille a accueilli Roberto De Zerbi dans ses rangs, une arrivée qui fait jusqu’ici l’unanimité. Le début de saison du club phocéen est prometteur tant sur la forme que sur le fond, mais la lune de miel est-elle partie pour durer ? Vincent Duluc, journaliste à L’Équipe, reste prudent sur les prochains mois de l’Italien dans la cité phocéenne.

Le début de saison de l’OM est à la hauteur des attentes suscitées par le mercato réalisé durant l’été, qui a démarré par la nomination de Roberto De Zerbi sur le banc de touche. Alors que son nom était associé à quelques cadors européens ces derniers mois, c’est finalement du côté de Marseille que le technicien a rebondi après son départ de Brighton. De quoi enflammer les supporters mais également la direction, qui a pu compter sur la présence de Roberto De Zerbi pour convaincre certains gros noms, à l’instar de Mason Greenwood ou Adrien Rabiot plus récemment.

OM - Greenwood : Nike fait une annonce fracassante ! https://t.co/jY3vcplNqp pic.twitter.com/x9QRBfIyQv — le10sport (@le10sport) September 26, 2024

« Les joueurs lâchent un peu plus sur la durée »

Invaincu après cinq journées, l’Olympique de Marseille se met à rêver d’une course pour le titre avec le PSG, mais les joueurs tiendront-ils le rythme imposé par le style De Zerbi ? Vincent Duluc se veut prudent. « C’est un entraîneur dogmatique, c’est à dire qu’il faut s’adapter à ce qu’il pense du jeu plutôt que l’inverse, explique le journaliste sur la chaîne L’Équipe. Ce style de jeu use un peu plus parce que l’exigence qui tourne autour du dogme force à se plier encore et encore, donc les joueurs lâchent un peu plus sur la durée. On l’a vu avec Bielsa, avec Tudor et avec Sampaoli. Ça demande énormément d’énergie et d’intensité donc c’est compliqué à garder ».

« Avec tous ces matchs c’était compliqué à Brighton »

« L’an passé, c’est vrai que c’était sa première saison entière, mais c’est aussi la première saison de l’histoire du club où ils jouaient en Ligue Europa et en Premier League, poursuit Vincent Duluc, rapporté par Football Club de Marseille. Avec tous ces matchs c’était compliqué, il avait eu beaucoup de blessure, donc on a moins reconnu le style de jeu qui caractérise De Zerbi ».