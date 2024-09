Cristiano Ronaldo attend «une légende» !

Thomas Bourseau

Il n’aura fallu attendre que quelques mois afin de témoigner du départ à la retraite de Raphaël Varane après que ce dernier ait fait ses adieux à l’équipe de France. Nouveau retraité, Varane a reçu un chaleureux message de la part de Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier de longue date.

Raphaël Varane (31 ans) a officiellement fait ses adieux au monde du football, un an après avoir pris sa retraite internationale. Alors qu’il avait débarqué à Côme l’été dernier, une blessure dès sa première débouchait sur la rupture de son contrat avec le promu de Serie A. Finalement, ces dernières heures, Varane a définitivement mis un terme à son histoire d’amour avec le football via Instagram. « On dit que toutes les bonnes choses ont une fin. Au cours de ma carrière, j'ai relevé de nombreux défis, j'ai su me montrer à la hauteur d'une occasion après l'autre, et la plupart de ces défis étaient censés être impossibles à relever ».

«J'annonce ma retraite du jeu que nous aimons tous»

« J'ai vécu des émotions incroyables, des moments particuliers et des souvenirs qui resteront gravés dans ma mémoire. En repensant à ces moments, c'est avec une immense fierté et un sentiment de plénitude que j'annonce ma retraite du jeu que nous aimons tous ». a entre autres fait savoir l’ancien joueur du RC Lens, du Real Madrid et de Manchester United.

Cristiano Ronaldo : «J'espère te revoir bientôt»

Coéquipier de Raphaël Varane au Real Madrid et à Manchester United, Cristiano Ronaldo a publié un commentaire sous la publication du champion du monde tricolore en lui donnant d’ailleurs rendez-vous. « Une grande carrière et une légende du football ! Félicitations pour tout mon frère, j'espère te revoir bientôt ».