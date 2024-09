C’est annoncé, le PSG a trouvé mieux que Donnarumma

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a profité du mercato estival pour signer un nouveau gardien de but. Après le départ de Keylor Navas, le club parisien a décidé de jeter son dévolu sur Matvey Safonov, formé à Krasnodar et déterminé à perturber Gianluigi Donnarumma cette saison. En Russie, ses qualités sont soulignées. Certains le considèrent plus fort que le portier italien.

Gianluigi Donnarumma a débuté les trois premières rencontres de Ligue 1. Mais le portier italien du PSG va devoir conserver son niveau de jeu s’il veut garder les cages tout au long de la saison. Car arrivée cet été, sa doublure, Matvey Safonov, n’est pas venu pour faire de la figuration.

Donnarumma en grand danger ?

Formé à Krasnodar, Safonov a fait savoir qu’il souhaitait chambouler la hiérarchie et, pourquoi pas, s’installer dans les cages. Membre du staff de Rostov, Vitaly Kafanov a déjà croisé la route du gardien en Russie. Et selon lui, il n’a rien à envier à Donnarumma.

Safonov a des qualités à revendre

« La force de Donnarumma est qu'il ne fait rien de plus. L'entraîneur du PSG s'entraîne à sortir de la défense par la passe. Et Matvey est plus fort dans ce domaine. S'il s'améliore sur d'autres critères, il prendra sa place dans le but, et son jeu de passes et de coups de pied passera au premier plan. Safonov est plus fort que Donnarumma dans le jeu au pied. A cent pour cent » a confié Kafanov dans des propos rapportés par Sports.ru.