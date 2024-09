PSG : «Un joueur important» est là pour remplacer Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après Kylian Mbappé, c’est un autre numéro 29 qui brille sur le flanc gauche de l'attaque en ce début de saison en la personne de Bradley Barcola, qui confirme toutes les attentes placées en lui lors de sa première année au PSG. Interrogé après la victoire au LOSC dimanche, Marquinhos n’a pas caché son enthousiasme.

Arrivé l’été dernier au PSG, Bradley Barcola a connu une adaptation parfaite dans la capitale, disposant d’un temps de jeu conséquent pour sa première saison, de quoi lui permettre d’être retenu par Didier Deschamps pour l’Euro. C’est désormais l’année de la confirmation pour le joueur formé à l’OL, qui a parfaitement démarré avec quatre buts lors de ses trois premières apparitions. Au sein du PSG, on est évidemment comblé alors que Bradley Barcola occupe aujourd’hui le flanc gauche de l’attaque, où évoluait Kylian Mbappé.

Transferts : Un échec en Ligue 1 révélé pour le PSG https://t.co/z7ylBkRdfu pic.twitter.com/X2KkwYOUa8 — le10sport (@le10sport) September 2, 2024

« Il est de plus en plus un joueur important dans notre équipe »

« Tout est naturel chez lui. Il travaille avec une tranquillité, une sérénité, estimait Marquinhos après la victoire à Lille (3-1), dans des propos rapportés par Le Parisien. Depuis le premier jour où il est arrivé, il était très confiant en ses qualités et en lui-même. Il n’a pas eu honte de se montrer et ne s’est pas caché. Dès les premiers entraînements, on voyait que c’était un joueur de qualité et de plus en plus, il prend ses responsabilités et va chercher à être décisif. On a besoin d’attaquant comme ça. Lui, il est de plus en plus un joueur important dans notre équipe et il le montre avec les buts. »

« Lui a vraiment quelque chose de spécial »

Interrogé en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi s’était lui aussi enflammé pour le numéro 29 du PSG : « Barcola est un joueur magnifique, vraiment. Il a du talent, il est rapide, il a tout. Plus important aussi, comme personne, c’est l’un des plus professionnels ici pour moi, même si tous les joueurs qu’on a sont professionnels. Mais lui a vraiment quelque chose de spécial. Je suis très content pour lui ».