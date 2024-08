Barcola - PSG : Le message énigmatique de Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Bradley Barcola se trouve dans une phase plus que positive et reste sur trois buts en deux apparitions avec le PSG cette saison. Pas de quoi faire sauter au plafond Luis Enrique pour autant. L’entraîneur du Paris Saint-Germain se refuse de tirer des « conclusions » aussi tôt dans la saison et a glissé un message philosophique en conférence de presse.

En ce début de saison, le PSG peut compter sur un grand Bradley Barcola. L’international français qui soufflera sa 22ème bougie le 2 septembre prochain est plus que décisif pour le Paris Saint-Germain. Les hommes de Luis Enrique ont disputé deux matchs de Ligue 1 depuis le coup d’envoi du championnat le 16 août dernier et Barcola a déjà inscrit trois buts.

«Il a beaucoup de travail à faire avec le coach»

Dans le cadre du tirage au sort de la saison régulière de la Ligue des champions jeudi soir, Nasser Al-Khelaïfi ne dissimulait pas sa satisfaction quant au rendement de la recrue estivale de 2023 pour 50M€. « Barcola est un joueur magnifique, vraiment. Il a du talent, il est rapide, il a tout. Plus important aussi, comme personne, c’est l’un des plus professionnels ici pour moi, même si tous les joueurs qu’on a sont professionnels. Mais lui a vraiment quelque chose de spécial. Je suis très content pour lui ». Le président du PSG sait que Barcola est « un joueur magnifique ». Néanmoins, il lui reste beaucoup à prouver selon lui. « Ça ne fait que commencer, il a besoin de travailler. Il n’est pas encore arrivé. Il a beaucoup de travail à faire avec le coach, c’est le plus important. Travailler et jouer pour l’équipe aussi ».

«Aujourd'hui il a plu mais je ne peux pas dire qu'il va pleuvoir tous les jours»

Luis Enrique était de passage en conférence de presse ce samedi à un peu plus de 24 heures du déplacement du PSG sur la pelouse du LOSC. Pour ce choc de début de saison entre deux clubs comptabilisant 6 points en 2 matchs, Enrique a été invité à s’exprimer sur l’état de forme étincelant de Bradley Barcola. L’entraîneur du PSG a tenu à calmer les ardeurs de tout le monde. « Nous n'avons joué que deux journées, on ne peut pas tirer des conclusions. Aujourd'hui il a plu mais je ne peux pas dire qu'il va pleuvoir tous les jours. Je crois que les joueurs peuvent améliorer leurs statistiques et je vais tout faire pour cela. »