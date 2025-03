Bertrand Latour indigné, ça ne passe pas !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi soir, Paulo Fonseca, le coach de l'OL, a écopé d'une grosse suspension de 9 mois à la suite de son comportement envers l'arbitre lors du match contre Brest. De nombreux observateurs estiment que la commission de discipline a été trop sévère et le club va dans ce sens, envisagent de porter un recours. Des réactions incompréhensibles aux yeux de Bertrand Latour.

En débarquant à l'OL en janvier dernier, Paulo Fonseca n'aura pas mis longtemps avant de connaître une grosse sanction. L'entraîneur portugais réalise des débuts remarqués sur le plan des résultats mais son attitude lors du match face à Brest n'est pas passée inaperçue. En exprimant son soutien à Fonseca, l'OL s'est attiré les foudres de Bertrand Latour.

Bertrand Latour en colère

Sur le plateau du Canal Football Club, Bertrand Latour ne comprend pas les réactions côté lyonnais puisque le geste d'intimidation sur Benoît Millot véhicule clairement une mauvaise image : « Je trouve la réaction de l’OL assez indigne globalement. Évidemment la sanction est dure, on peut apporter son soutien à l’entraîneur qu’on vient de choisir, je n’ai pas à discuter de ça, si Textor et l’encadrement lyonnais veulent le conserver, pourquoi pas. Mais quand on a commis ce qui a été fait la semaine passée, on ne peut pas se contenter de vouloir des ‘sanctionnettes’. Donc la décence aurait été de dire qu’on trouve la sanction sévère, on maintient notre confiance à Fonseca et on ne va pas faire de recours ni pleurer. »

Un recours soutenu

Alors que l'OL envisage de porter un recours concernant la sanction, de nombreuses personnalités ont pris la défense de Paulo Fonseca. « Je trouve que ça dit tout de l’image qu’a le monde du foot vis à vis des arbitres. On n’y arrivera jamais avec ces comportements. Et Antoine Kombouaré qui est le premier à chouiner sur l’arbitrage à Monaco il y a trois semaines, et maintenant c’est l’avocat de Fonseca. Rien ne va ! » conclut Bertrand Latour.