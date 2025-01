Après Mbappé, Neymar a provoqué un clash inattendu !

Amadou Diawara

Lors d'un entretien accordé à Romario ces derniers jours, Neymar a confié qu'il aurait pu remplacer Rivaldo à la Coupe du Monde 2002, ne voulant pas prendre la place de Ronaldinho ou de Ronaldo. Sur les réseaux sociaux, le Ballon d'Or 1999 a tenu à répondre à son compatriote brésilien, n'hésitant pas à aller au clash avec lui.

Entre 2017 et 2023, Neymar et Kylian Mbappé ont cohabité au PSG. S'ils étaient très complices au début de leur association, les deux stars ont finalement perdu leur proximité. D'après Neymar, Kylian Mbappé était jaloux de Lionel Messi, arrivé au PSG lors de l'été 2021.

Rivaldo clashe Neymar

« Nous avons eu de bonnes années de partenariat, mais après l'arrivée de Messi, il (Mbappé) a été un peu jaloux. Et puis il y a eu des bagarres, un changement de comportement », a confié Neymar lors d'un entretien accordé à Romario TV.

«Personne ne pouvait prendre ma place»

Durant la même interview, Romario a demandé à Neymar qui il aurait pu remplacer à la Coupe du Monde 2002, remportée par le Brésil. Et l'actuel numéro 10 d'Al Hilal a répondu : « Rivaldo ». Ce qui n'a pas plu au Ballon d'Or 2009. « J’ai entendu Neymar dire, qu’à son apogée, il aurait pu jouer à ma place à la Coupe du monde 2002. Honnêtement, je reconnais son talent et sa qualité, et je crois même qu’il aurait pu faire partie de cette équipe nationale, mais jouer à ma place aurait été une autre histoire. Avec tout le respect et l’admiration que j’ai pour lui, je peux dire à 100% que cela n'aurait pas été possible. À l’époque, j’étais tellement concentré, déterminé et affamé de conquérir le titre mondial, que personne, aussi bon soit-il, ne pouvait prendre ma place. Je le dis avec beaucoup d’amour et de respect, mais aussi avec la confiance de ceux qui ont vécu ce moment et savent combien ils se sont battus pour être champion du monde », a écrit Rivaldo sur Instagram.