Après le PSG, il va rejoindre Mbappé !

Nouvel actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, Kylian Mbappé est déjà pleinement impliqué dans les affaires normandes, intervenant notamment dans le mercato. L’organigramme est également appelé à évoluer. Après Ziad Hammoud, qui a pris la présidence du club, une autre connaissance de l’international français devrait débarquer.

À travers son fonds d'investissement Coalition Capital, Kylian Mbappé est devenu il y a quelques jours l’actionnaire majoritaire du Stade Malherbe Caen à hauteur d'environ 80%. La nouvelle star du Real Madrid a déjà réalisé un coup qui a fait parler sur le mercato, avec le recrutement de Yann M’Vila, convaincu par le discours du nouveau boss du club normand. « C'est lui qui m'a appelé pour me parler de ce projet, a reconnu l’ancien international français au micro de beIN SPORTS. Ça s'est fait très rapidement, en trois, quatre jours c'était bouclé. Je l'ai eu et le lendemain j'ai parlé avec les dirigeants et on s'est mis d'accord. On m'a connu sur le terrain, on m'a perdu de vue mais maintenant c'est sur le terrain que je vais essayer de montrer mes qualités. Mon objectif personnel est de remettre Caen en première division ».

Gérard Prêcheur à Caen

Kylian Mbappé se veut ambitieux avec ce nouveau projet et n’hésite pas à s’impliquer malgré des derniers mois très chargés avec le PSG ou l’équipe de France. « C’est une chance pour nous, une opportunité qu’il faut saisir, savoure l’entraîneur Nicolas Seube. Il s’est beaucoup intéressé aux matchs que l’on a faits ces six derniers mois. Je sais qu’il a fait en sorte d’observer comment on jouait, quels étaient nos manques, quelle serait la vision de demain. Il s’intéresse de très près à tout ça. » Outre l’effectif, l’organigramme est lui aussi appelé à évoluer. Ziad Hammoud, proche du clan Mbappé, a notamment pris la présidence du Stade Malherbe et devrait être rejoint par Gérard Prêcheur.

Kylian Mbappé le connaît bien

Comme l’explique Le Parisien, Gérard Prêcheur devrait occuper le rôle de directeur technique à Caen. Un nom qui rappellera des souvenirs à certains fans du PSG puisque l’homme de 64 ans avait pris la tête des féminines dans la capitale à l’été 2022 avant de quitter son poste l’année suivante pour des raisons personnelles. Ancien membre de la DTN, Gérard Prêcheur a également été le responsable de l’INF Clairefontaine, là où fut découvert un certain Kylian Mbappé…