Il boucle son transfert au PSG et lâche un message poignant

Désiré Doué dit au revoir au Stade Rennais mais pas à la Ligue 1. Courtisé par le Bayern Munich, le milieu offensif de 19 ans a choisi le Paris Saint-Germain pour la suite de sa carrière. Mais avant d’entamer ce nouveau chapitre dans la capitale, le joueur a rendu hommage à son club formateur sur ses réseaux sociaux.

À 19 ans, Désiré Doué franchit un cap important dans sa carrière avec son transfert au PSG. En concurrence avec le Bayern Munich, le club de la capitale a obtenu gain de cause en parvenant à un accord avec le Stade Rennais pour le transfert du milieu offensif français, estimé à environ 60M€ bonus compris. Avant d’entamer cette nouvelle étape, Désiré Doué a tenu à saluer son club formateur.

« Des années qui m’ont permis de grandir en tant que joueur mais aussi en tant qu’homme »

« Mon cher Stade Rennais, Après 13 années passées au club, il est temps pour moi de te dire au revoir, a publié le joueur sur son compte Instagram. Des années qui m’ont permis de grandir en tant que joueur mais aussi en tant qu’homme. De l’Écluse du Comte au Roazhon Park je n’ai jamais cessé de tout donner pour ce maillot, pour ces couleurs, pour ce club. Alors je tiens à dire merci à mes coéquipiers, aux salariés, bénévoles, ainsi qu’à tous mes entraîneurs depuis mon plus jeune âge. Merci à la direction pour la confiance qu’elle m’a témoigné. Enfin, un immense merci à vous, chers supporters, pour votre soutien inconditionnel ! Je vous souhaite le meilleur ».

« Je vais tout donner tous les week-end pour ce maillot »

Désiré Doué a désormais le regard tourné sur le PSG. « Je suis quelqu'un qui a toujours travaillé donc déjà, je sais que je vais tout donner tous les week-end pour ce maillot, a promis l’ancien Rennais sur le site du club parisien. J’essaye de tout donner sur le terrain à chaque fois, j’essaye de m'améliorer dans tous les domaines, mais je suis aussi là pour prendre les conseils des gens qui m'entourent pour pouvoir évoluer et performer sur le terrain. Je suis un jeune joueur qui doit continuer à se construire, à se former et surtout à progresser parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans le football. »