6 Nations : Les chiffres du match Irlande - France 

Le duel entre l’Irlande et la France révélera quelle est la meilleure nation mondiale, mettra fin à de nombreuses séries, et cassera quelques statistiques. Quels sont les chiffres à retenir avant ce choc de Titans ?

0 – Aucun joueur ne fêtera sa première sélection ce samedi à l’Aviva Stadium. Du côté irlandais comme français, tous les joueurs présents sur la feuille de match ont déjà honoré au moins une cape internationale. Pour l’expérience, l’Irlande part avec un gros avantage avec 39,65 capes en moyenne dans son effectif contre 23,9 pour la France. Le moins capé reste l’ailier lyonnais Ethan Dumortier qui n’a joué que contre l’Italie lors du premier match du Tournoi. Le plus capé, Jonathan Sexton avec 110 sélections.



1 – Qui sera numéro 1 mondial ? A l’issue du match entre les deux meilleures nations du monde, on saura exactement quelle est la meilleure nation au classement World Rugby. Jusqu’alors l’Irlande est en tête avec 90,63 points, juste devant la France qui compte 90,01 points. En cas de victoire, l’équipe de France deviendra à nouveau la meilleure nation du monde.



3 – Depuis l’entrée de l’Italie dans le Tournoi en 2000, l'Irlande compte 4 titres. C’est moins que l’Angleterre, vainqueur à sept reprises, et la France vainqueur six fois (2002, 2004, 2006, 2007 et 2010). Mais le XV du Trèfle a de bonnes statistiques sur la dernière décennie avec 3 titres glanés (2014, 2015 et 2018), et reste donc, statistiquement, la meilleure équipe européenne des 10 dernières années.

12 victoires consécutives à l’Aviva Stadium…

3 – C’est le nombre de victoires consécutives du XV de France contre l’Irlande. Malgré leur place de meilleure nation mondiale, l’Irlande n’a actuellement qu’une seule bête noire : La France ! La dernière victoire irlandaise face aux Bleus remonte au 10 mars 2019 à Dublin. Depuis le XV de France s’est imposé deux fois au Stade de France (2020 et 2022) et une fois à l’Aviva Stadium à huit-clos (2021).



12 – L’Irlande est impériale à domicile. Pour preuve, le XV du Trèfle compte douze victoires consécutives à l’Aviva Stadium. Leur dernière défaite à la maison date d’il y a deux ans. Le 14 février 2021. Et c’était face à la France.



14 – En Italie, le XV de France a enregistré sa quatorzième victoire consécutive. Un record dans l’histoire du rugby français. Les Bleus sont tout simplement invaincu depuis la tournée en Australie durant l’été 2021. La série est toujours en cours. Objectif pour les Bleus : égaliser le record des All Blacks avec 18 succès de rang. Pour cela, il faudrait que les Bleus réalisent à nouveau le Grand Chelem en 2023.



557 – C’est le nombre de points record marqués par l’Irlandais Ronan O’Gara dans le Tournoi des 6 Nations. Et si tout va bien, l’ouvreur irlandais actuel Jonathan Sexton va battre ce record cette saison. L’ouvreur du Leinster est actuellement le troisième réalisateur du Tournoi avec 543 points inscrits, juste derrière l’Anglais Jonny Wilkinson avec 546 points. S’il marque 14 points durant les trois derniers matchs du Tournoi, il deviendra alors le meilleur réalisateur de la compétition.