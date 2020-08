Omnisport

Mesbah (Béliers de Quimper) : «Notre métier, c’est de vendre du rêve»

Publié le 10 août 2020 à 21h47 par La rédaction mis à jour le 12 août 2020 à 15h49

Directeur Général des Béliers de Quimper, pensionnaire de ProB, Hamid Mesbah se démène pour faire grandir l’ancienne UJAP Quimper et lui offrir un bel avenir. Présent sur le Big Tour, le dirigeant breton nous expose sa vision pour demain.

Trois ans après son accession en ProB, les Béliers de Quimper continuent de rêver plus grand. Sous l’impulsion de son directeur général, Hamid Mesbah, il est désormais question de bâtir un club pérenne, ambitieux et conquérant. En devenant le porte-drapeau de tout un territoire, d’une région et de ses citoyens. Un rôle aussi bien sportif que social, profondément ancré dans le projet du club quimpérois. « Notre métier, c’est de vendre du rêve , explique Hamid Mesbah. Le sport est quelque chose de fédérateur, pour toutes les couches de la société. On déroule comme si tout allait bien se passer à la rentrée. On a eu quasi aucune casse au niveau des partenaires. Il y a énormément de bienveillance dans la région. Personne n’a pris les avoirs proposés, c’est super. Mais notre souci, c’est que les grosses entreprises locales ne s’investissent pas dans leur territoire. Jusqu’à maintenant, on n’a pas encore été capable d’impliquer ces enseignes qui ont pourtant un rôle à jouer sur les territoires où elles sont. Cela fait partie de nos objectifs. Notre réseau d’entreprise pèse 200 entreprises. On souhaite être le vecteur facilitateur business ».

