Boxe : Le retour de Mike Tyson ne fait pas l’unanimité !

Publié le 5 août 2020 à 13h35 par T.M.

A 54 ans, Mike Tyson va prochainement remonter sur un ring pour affronter Roy Jones Jr. Une rencontre qui ne plait toutefois pas vraiment à Brahim Asloum.

Mike Tyson a marqué l’histoire de la boxe. Mais à 54 ans, l’Américain en veut encore. Ces dernières semaines, il a posté plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux le montrant en train de boxer et cela était toujours aussi impressionnant. De quoi faire rêver certains d’un retour de Mike Tyson sur les rings. Un rêve qui va devenir réalité le 12 septembre prochain. En effet, un accord a été trouvé avec Roy Jones Jr pour un combat d’exhibition. Forcément, tout le monde attend avec impatience cette opposition et le retour sur les rings de la gloire de la boxe. De son côté, Brahim Asloum est toutefois plus dubitatif…

« Je suis triste pour eux »