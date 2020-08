Omnisport

Boxe : Un combat très surprenant à prévoir pour Mike Tyson ?

Publié le 2 août 2020 à 22h35 par B.C.

Alors que Mike Tyson remontera sur un ring le 12 septembre prochain pour affronter Kevin McBride, la légende américaine pourrait également participer à un autre combat plus surprenant...

À 54 ans, Mike Tyson ne compte pas rester inactif. La légende de la boxe a récemment annoncé vouloir remonter sur les rings, 15 ans après sa défaite face à Kevin McBride. Ainsi, un combat d'exhibition en huit rounds contre Roy Jones Jr est programmé le 12 septembre prochain. Mike Tyson, qui a avoué avoir perdu plus de 20kg pour sa remise en forme, se montre déterminé et enchaîne les sorties dans les médias pour promouvoir ce retour. Mais Iron Mike préparerait aussi un autre défi pour le moins inattendu...

Après la boxe, Mike Tyson pourrait faire un combat de catch !