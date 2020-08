Omnisport

Boxe : Roy Jones Jr est «prêt pour la guerre» face à Tyson !

Publié le 6 août 2020 à 12h35 par A.C.

Roy Jones Jr s’est exprimé au sujet de son combat face à Mike Tyson, programmé pour le 12 septembre prochain.

C’est officiel, Mike Tyson reviendra bien sur les rings, à 54 ans. Il affrontera Roy Jones Jr, 51 ans et lui aussi ancien champion du monde poids lourds, le 12 septembre prochain. Mais quoi doit-on s’attendre ? Car les deux boxeurs sont très loin de leur réel niveau, en dépit de ce que Tyson a pu montrer sur les réseaux sociaux. A en croire les organisateurs, cela devrait plus ressembler à un combat de sparring, plutôt qu’à un réel affrontement.

« On ne peut pas contrôler Mike une fois que Mike monte sur le ring »