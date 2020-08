Omnisport

Boxe : Mike Tyson met les choses au clair pour son retour !

Publié le 5 août 2020 à 17h35 par Th.B.

Alors qu’il va se mesurer à Roy Jones Jr. à Carson le 12 septembre prochain pour son grand retour lors d’un match d’exhibition, Mike Tyson promet de ne pas retenir ses coups.

15 ans après son dernier combat professionnel perdu face à l’Irlandais Kevin McBride en juin 2005, Mike Tyson va reprendre le chemin des rings. Le 12 septembre prochain, le plus jeune champion du monde de l’histoire de la catégorie poids lourds de la boxe va affronter Roy Jones Jr. à l’occasion d’un match d’exhibition qui se déroulera à Carson, ville proche de Los Angeles. Mais Iron Mike ne prévoit pas, malgré les termes de la rencontre et de son âge (54 ans) de monter sur le ring juste pour amuser la galerie.

Mike Tyson et Roy Jones Jr promettent un gros spectacle !