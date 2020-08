Omnisport

« Le sport doit profiter de cette période pour rebondir et se réinventer »

Publié le 3 août 2020 à 21h51 par La rédaction mis à jour le 4 août 2020 à 9h56

Invités de la 4e étape du Big Tour, le Stade Poitevin Volley Beach et son chargé de développement Nathan Lamirault ont pu venir à la rencontre du public et parler stratégie de reconstruction dans une période où toutes les lignes bougent.

Après une étape à succès sur les terres des Sables-d’Olonne (plus de 500 000 personnes connectées sur la journée !), c’est au tour de la formidable ville de La Rochelle d’accueillir le Big Tour. Une tournée que les équipes de Patrice Bégay, Directeur Exécutif Bpifrance, ont souhaité placer sous le signe de l’audace et de l’inventivité : « L’innovation est un des leviers majeurs dans l’industrie de demain et c’est ce que nous souhaitons montrer aux Français cet été. Ce Big Tour a pour vocation de montrer tous les savoir-faire français, aussi bien industriel que technologique ou de l’innovation. La French Fab, le French Tech, la French Generation, la transition, le climat… Tous réunis sous ce même étendard du Big Tour. Il nous faut créer les emplois de demain par la reconstruction écologique qui réconcilie production et climat. Ce Big Tour est une tournée ambitieuse pour montrer aux Français que tout est possible. On peut entreprendre sa vie, chacun est libre de réaliser ses rêves. Oui, c’est la tournée du renouveau, de la relance, de la reprise ».

« C’est à nous de revoir ce modèle économique »