Faire du sport au soleil : Comment choisir sa crème solaire ?

Qu’y a-t-il de mieux que de pratiquer une activité sportive lorsque les rayons du soleil sont de sortie ? Il faut toutefois prendre les bonnes dispositions pour ne pas subir les mauvais effets des rayons UV. Voici nos meilleurs conseils pour être certain de faire les bons choix !

Parmi les meilleurs leviers motivationnels pour prendre ses baskets et aller faire du sport, le rayon de soleil a une confortable place sur le podium de nombreux pratiquants. Le plaisir du grand air a toujours une saveur particulière quand Dame Nature offre sa meilleure chaleur. Mais le soleil peut vite devenir un mauvais compagnon de route si l’on ne prend pas les bonnes dispositions. L’impact des rayons UV sur la peau peut notamment être nocif sans protection adaptée. Il est donc essentiel de bien choisir sa crème solaire en prenant en compte des critères importants : l’efficacité, le confort et le bien-être.

Anthelios UVMUNE 400 SPF50+ : Le top pour faire du sport au soleil

Le marché des crèmes solaires est dense et les gammes de produit le sont tout autant. Mais dans cet univers dermatologique, la marque La Roche-Posay fait figure de référence depuis près de 50 ans. Recommandée par 90 000 professionnels de santé, l’enseigne propose le top des crèmes solaires pour les adeptes du sport. Son nom : Anthelios UVMUNE 400 SPF50+. Sa première particularité : être une crème qui ne coule pas dans les yeux lorsque les premières gouttes de sueur font leur apparition. Qu’y a-t-il de plus désagréable – pour ne pas dire insupportable – qu’une crème solaire qui s’en va avec la transpiration ? Après application, Anthelios UVMUNE 400 SPF50+ offre une finition « toucher sec » ultra précieuse lorsqu’on pratique un sport. Côté confort, la case est totalement cochée.

Lutter contre les rayons UV ultra insidieux

L’autre atout d’Anthelios UVMUNE 400 SPF50+, c’est son efficacité contre les rayons UV. Les laboratoires de La Roche-Posay ont mené des études importantes sur le sujet de la protection solaire pour aboutir, en 2022, au lancement révolutionnaire du Mexoryl 400, premier filtre à protéger efficacement contre les rayons UVA dit « ultra-longs ». De 380 à 400 nanomètres, ils sont responsables des dommages cellulaires profonds comme le vieillissement prématuré et même les lésions sur l’ADN. Des méfaits contre lesquels il est primordial de se protéger. Les propriétés d’Anthelios UVMUNE 400 SPF50+ répondent à l’ensemble des dangers suscités par les rayons UVA longs. Côté efficacité, La Roche-Posay offre une réponse totale à une problématique majeure.

Le meilleur coéquipier

Expertise et sensorialité sont les deux maîtres-mots de cette crème solaire parfaite pour les sportives et sportifs au grand air. Facile à utiliser, Anthelios UVMUNE 400 SPF50+ deviendra très vite votre coéquipier du quotidien. Et avec la sensation de bien être accompagné, il sera d’autant plus agréable d’aller courir, nager, pédaler ou marcher sous le regard d’un soleil dont vous serez efficacement protégés…