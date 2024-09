Padel : Juan Lebrón, la légende arrive à Paris !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Pour sa troisième édition, le Greenweez Paris Major créé l’évènement à Roland-Garros. Une édition 2024 très attendue dans cette étape phare du circuit mondial. Avec la présence de l’Espagnol Juan Lebrón, vainqueur en 2022, qui espère retrouver la victoire à Paris avec son nouveau partenaire, Martin Di Nenno.

Juan Lebrón fait partie des légendes vivantes du Padel. Une discipline dans laquelle il règne parmi les meilleurs mondiaux depuis maintenant 5 ans. Une personnalité hors du commun et un talent né qui font de cet Espagnol de 29 ans l’une des prochaines attractions du Greenweez Paris Major, tournoi majeur du circuit international (28 septembre - 6 octobre 2024). Une étape prestigieuse, dans la mythique enceinte de Roland-Garros, qui sent déjà la poudre…

Juan Lebrón est de retour !

Après avoir tout gagné avec des coéquipiers comme Paquito Navarro et Alejandro Galan, Juan Lebrón a décidé de faire équipe avec l’Argentin Martin Di Nenno. Et le duo fait déjà des étincelles… Vainqueur du Finland Premier Padel, leur première grande sortie en compétition, l’ancien numéro un mondial est passé tout près d’un nouveau succès à Madrid, début septembre. Sortie en demi-finale du tournoi madrilène, la paire hispano-argentine fera clairement partie des favories à Paris. Après s’être imposé en 2022, El Lobo veut à nouveau graver son nom dans l’histoire de Roland-Garros.

Égérie de La Roche-Posay

Avec un tempérament volcanique et une ascension fulgurante, Juan Lebrón est rapidement devenu une star dans le monde du Padel. Un sportif haut en couleurs avec lequel les marques aiment s’associer. L’Espagnol est notamment l’une des égéries de la prestigieuse marque La Roche-Posay, avec qui il tisse un lien fort depuis des années. Juan Lebrón a notamment vanté les mérites de la crème solaire Anthelios UVMUNE 400 SPF50+, un produit très prisé des sportifs pour son efficacité contre les rayons UV longs et ultra-longs : « Au Padel, nous nous entraînons beaucoup. Le matin, nous faisons au moins trois heures. L'après-midi, encore deux heures. Nous sommes régulièrement exposés au soleil et il fait parfois très chaud. On se doit d’être toujours préparé à l’exposition au soleil. Je prends toujours soin de mettre la crème La Roche-Posay. Et honnêtement, ça me rassure beaucoup d’être protéger du soleil (…) C’est facile à mettre, c’est fluide et le plus important, c’est la sensation d’être vraiment à l’aise quand tu es en match ». Un sportif engagé et impliqué dans le sujet de la protection solaire, grande cause nationale 2024 en France.

Le programme complet du Greenweez Paris Major

Qualifications : samedi 28 et dimanche 29 septembre

Premier et second tour : lundi 30 septembre, mardi 1er octobre, mercredi 2 octobre

Huitièmes de finale : jeudi 3 octobre

Quarts de finale : vendredi 4 octobre

Demi-finales : Samedi 5 octobre

Finales : dimanche 6 octobre