Omnisport

Boxe : Joshua et Fury devront faire preuve de patience

Publié le 8 août 2020 à 13h35 par Th.B.

Alors que le monde de la boxe s’enflamme concernant les deux combats entre Tyson Fury et Anthony Joshua, la WBC a fait une grande annonce sur le programme du Gypsy King.

Depuis l’annonce des deux combats entre Anthony Joshua et Tyson Fury pour savoir qui des deux boxeurs sera le champion du monde incontesté de la catégorie poids lourds, les témoignages se succèdent concernant cette double confrontation. Ayant croisé The Gypsy King à Marbella pendant ses vacances, Joshua a raconté cette rencontre à Sky Sports. « Tyson a dit : ‘Ne perds pas contre Kubrat Pulev !’ J’ai dit : ‘C'est idiot ce que tu dis.’ Il a dit : ‘Tu dois combattre Usyk (Oleksandr Usyk, challenger officiel de la WBO, ndlr) ?’ J’ai dit : ‘Ecoute Tyson : tu as un combat avec moi, ne t’occupe pas de Usyk. A l'année prochaine.’ J'ai dit bonjour à Mme Fury, lui ai fait un signe, et c'était tout ». Cependant, ce combat pourra être reporté à cause des obligations de Tyson Fury.

Après Wilder, ce sera Whyte pour Fury