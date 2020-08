Omnisport

Boxe : Joshua donne rendez-vous à Fury !

Publié le 6 août 2020 à 17h35 par A.C.

Anthony Joshua semble affronter avec sérénité le double combat qui l’opposera à Tyson Fury, en 2021.

On a presque envie que l’année 2020 se termine très vite... et que 2021 vienne enfin ! L’année prochaine est en effet programmée l’un des affrontements les plus attendus de ces dernières années. Tyson Fury et Anthony Joshua, deux des meilleurs poids lourds du circuit, au top de leur forme, vont croiser les gants. Mieux, si aucun des deux ne perd ses ceintures d’ici là, on pourra assister à un combat inédit pour la réunification des titres poids lourds... pour enfin savoir qui est le véritable champion incontesté de la catégorie reine.

« J’ai dit à Tyson : à l’année prochaine ! »