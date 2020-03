Omnisport

Boxe : Ces révélations sur l’annulation du combat de Tony Yoka !

Publié le 9 mars 2020 à 12h35 par Th.B.

Dimanche soir, Tony Yoka a annoncé l’annulation de son combat prévu le 14 mars prochain au Madison Square Garden. L’Equipe a apporté des précisions à ce sujet.

« Combat du 14 mars annulé. Désolé pour ceux qui avaient prévu de faire le déplacement et ceux qui attendaient mon retour sur le ring. Cette décision ne vient pas de moi, comme pour le combat de décembre je suis prêt et je n’attends qu’une seule chose c’est de monter sur le ring » . Voici le message que Tony Yoka publiait sur son compte Twitter dimanche. Le boxeur français voit donc sa « conquête » connaître un coup d’arrêt alors qu’il a récemment rejoint Bob Arum qui est devenu son promoteur, lui qui gère en partie les affaires de Tyson Fury. Et comme l’a révélé le Français dans son communiqué, ce combat a été annulé indépendamment de sa volonté.

Yoka contraint d’abandonner par manque d’adversaire ?