Vente OM : Une date est enfin annoncée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'Arabie Saoudite pourrait débarquer en sauveur de la Ligue 1. C'est en tout cas l'intime conviction de Thibaud Vézirian. Le journaliste a annoncé que des investisseurs saoudiens pourraient injecter de l'argent dans le capital de DAZN, diffuseur officiel du championnat français. Mais selon lui, ce redressement ne sera pas total sans la vente de l'OM.

Le fiasco DAZN prend forme ? En tout cas, les chiffres diffusés sur les réseaux sociaux laissent craindre le pire. Les supporters ne sont pas au rendez-vous et le temps est compté pour le diffuseur officiel de la Ligue 1.

Mercato - OM : Un champion du monde réclame deux transferts ! https://t.co/7GBSY684OQ pic.twitter.com/yeKpnYijEs — le10sport (@le10sport) October 7, 2024

DAZN en souffrance

« On a appris que si d'ici à 2026 DAZN n’avait pas 1,6 million d’abonnés, alors la chaîne avait une porte de sortie et la LFP avait le droit de s’en séparer aussi. Et donc ça veut dire que d'ici à 2026, il faut qu’il y ait du chamboulement en France et en Ligue 1 particulièrement » a précisé Thibaud Vézirian.

La vente de l'OM est réclamée

Et selon lui, la seule solution plausible concerne est celle-ci. « C’est d’officialiser la cession de l’Olympique de Marseille à un consortium d’entreprises étrangères, notamment du Moyen-Orient. Et là, vous arriverez au revival du scénario PSG-OM qui replacera le football français sur la carte » a confié le journaliste sur Twitch. Autrement dit, l’OM va devoir changer de propriétaire avant 2026 sous peine de subir les difficultés d’une chaîne TV.