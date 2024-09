US Open : Le gros craquage d’une superstar mondiale !

Et de deux pour Jannik Sinner, décrochant un nouveau titre du Grand Chelem en cette saison 2024 avec l’US Open, remporté ce dimanche soir face à Taylor Fritz (6-3 6-4, 7-5). Un résultat que n’avait pas anticipé la star Drake, misant une sacrée somme sur l’adversaire du numéro 1 mondial.

Vainqueur de l’Open d’Australie au début de l’année, Jannik Sinner a remporté son deuxième Grand Chelem de l’année ce dimanche en s’imposant face à Taylor Fritz à l’US Open, en trois sets (6-3 6-4, 7-5) et 2h16 de jeu. L’Italien de 23 ans rejoint Carlos Alcaraz, qui a également triomphé à deux reprises en cette année 2024 du côté de Roland-Garros et Wimbledon. Un sacre qui donne évidemment le sourire au numéro 1 mondial, surement moins au rappeur Drake.

Drake put a $210,000 bet on Taylor Fritz to beat Jannik Sinner today at the US Open.



“Continuing my record as the most daring sports better in history with the most losses 😂”



The Drake curse is real. Jannik in straight sets confirmed. pic.twitter.com/nHzOkyT5a9