Une terrible menace plane sur la bande à Mbappé !

Battue par l’Italie vendredi, l’équipe de France retrouve déjà la compétition ce lundi avec un deuxième match de Ligue des Nations contre la Belgique. Les Bleus de Didier Deschamps souhaitent se reprendre et éviter un troisième revers de suite, ce qui n’est plus arrivé depuis très longtemps.

Vendredi, c’était l’heure de la rentrée pour l’équipe de France, et cela ne s’est pas déroulé comme prévu avec la victoire de l’Italie sur la pelouse du Parc des Princes (1-3). Il faut remonter à 2015 pour retrouver trace de deux défaites de suite pour les Bleus, qui restaient sur une élimination contre l’Espagne à l’Euro (1-2). La bande à Deschamps peut vite se reprendre avec le second match de cette trêve internationale face à la Belgique ce lundi, à Lyon. Un nouveau revers ferait toutefois retomber la sélection tricolore dans de vieux démons.

Trois défaites de suite, la France n’a pas l’habitude

En effet, l’équipe de France n’a plus perdu trois rencontres consécutives depuis 2013, s’est rappelé Ouest-France. Après un revers face à l’Espagne (0-1) en qualifications de la Coupe du monde 2014, les Bleus avaient enchainé avec deux défaites en amical contre l’Uruguay (1-0) et le Brésil (3-0). En match officiel, une telle série n’a plus été vue depuis 2010. La France s’était alors inclinée lors de la Coupe du monde face au Mexique (0-2) et à l’Afrique du Sud (1-2), avant d’enchaîner avec un revers contre la Norvège durant les éliminatoires de l’Euro 2012.

« Toujours bien de réagir et de basculer du bon côté après un mauvais résultat »

Présent en conférence de presse ce dimanche, Didier Deschamps espère donner une autre image pour la deuxième rencontre de la Ligue des Nations. « C’est toujours bien de réagir et de basculer du bon côté après un mauvais résultat, a-t-il confié. C’est plus dans le sens collectif que l’on n’était pas satisfait. C’est une autre affiche, un autre contexte. Il y a la même obligation. C’est toujours bien d’avoir une réaction. »