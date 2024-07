Un phénomène signe au PSG, il y a déjà danger !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La saison dernière, Senny Mayulu a su gratter du temps de jeu en équipe première, Luis Enrique étant tombé sous le charme du jeune milieu de terrain qui a signé son premier contrat professionnel avec le PSG en mai, jusqu’en juin 2027. Ce qui n’empêche pas les émissaires d’autres clubs de l’observer attentivement à l'Euro U19.

Réputé pour sa confiance envers les jeunes, Luis Enrique a respecté ses principes pour sa première saison au PSG en misant sur Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, devenus titulaires sous ses ordres. Tout comme le numéro 33, Senny Mayulu est issu de la génération 2006 et a également tapé dans l’œil de l’entraîneur, misant sur lui à dix reprises au cours du dernier exercice.

Mayulu a tapé dans l’œil de Luis Enrique

Une saison prometteuse récompensée par la signature d’un premier contrat professionnel pour Senny Mayulu, désormais engagé jusqu’en juin 2027. « C’est une des belles surprises. Il peut jouer à l’intérieur, à l’extérieur, s’enthousiasmait Luis Enrique. Quand vous regardez les catégories inférieures, pour moi c’est un joueur parfait pour mon type de jeu. Il est similaire à Warren (Zaïre-Emery, ndlr) dans cet aspect du jeu. Je suis très content qu’il continue au club et qu’il veuille renouveler son contrat ici. Je pense que ça sera un joueur important dans le futur ».

Les recruteurs observent Mayulu

Et l’entraîneur du PSG n’est pas le seul à apprécier Senny Mayulu, présent avec les Bleuets pour l’Euro U19 et qui fait l’objet d’une attention particulière de la part des recruteurs du monde entier venus en Irlande du Nord pour la compétition comme l’indique The Athletic. Difficile néanmoins d’imaginer le PSG se séparer de son espoir, dont l’avenir est désormais sécurisé et qui se voit sur le long terme avec son club formateur. « Le PSG est mon club de cœur. Je suis né dans le 93, au Blanc-Mesnil, alors il y a ce petit truc en plus qui me lie au PSG, disait-il au Parisien en juin. J’ai la fibre parisienne, comme on dit. Petit, je regardais déjà les matchs en famille. J’ai vraiment commencé à suivre Paris durant la période Zlatan. C’est récent, mais à l’époque j’étais encore petit (rires). Malheureusement, je n’avais pas l’occasion d’aller au stade, mais je regardais à la télé avec mes frères. Et après, dans ma chambre, je me faisais des scènes où j’imaginais que je porterais un jour le maillot du PSG (rires). Alors, c’est une fierté de représenter Paris aujourd’hui ».