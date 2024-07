PSG : Al-Khelaïfi intervient pour le transfert d’un crack !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de miser sur de jeunes talents tricolores, le PSG a naturellement coché le nom de Désiré Doué dans ce mercato estival, avec une première offre dégainée par le club de la capitale. Nasser Al-Khelaïfi serait déterminé à boucler ce dossier, dans lequel il est personnellement impliqué.

Après Bradley Barcola, le PSG souhaite mettre la main sur un autre grand espoir de la Ligue 1 en la personne de Désiré Doué. Alors que le Bayern Munich est passé à l’action il y a quelques jours avec une offre de 35M€, le club de la capitale a rapidement réagi en dégainant à son tour pour le milieu offensif de 19 ans. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG a revu ses plans après avoir eu connaissance des envies de départ de Xavi Simons, plaçant ainsi Désiré Doué comme une cible concrète aux yeux des dirigeants.

Al-Khelaïfi impliqué pour Désiré Doué

Et au sein du PSG, un homme, et pas des moindres, serait déterminé à s’attacher les services de Désiré Doué : Nasser Al-Khelaïfi. The Athletic révèle que le président parisien est personnellement impliqué pour faire venir le joueur du Stade Rennais dans la capitale.

Une première offre refusée

Le PSG aurait soumis une offre de 45 M€ bonus compris pour convaincre Rennes, qui en attend 60M€. Le milieu offensif espère de son côté voir son avenir être rapidement réglé alors qu’il s’apprête à débuter les Jeux olympiques de Paris 2024, avec un premier match face aux États-Unis mercredi soir.