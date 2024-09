Un joueur du PSG quitte sa femme à cause d'une «prophétesse» !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé au PSG durant l'été 2023, Randal Kolo Muani vit des moments délicats sur le plan sportif, mais aussi sur le plan personnel. L'attaquant parisien s'est séparé de l'influenceuse Didi Stone après un an de relation. Lors d'un échange avec ses followers, elle est revenue sur les causes de cette séparation.

Avec Randal Kolo Muani, c’est terminé. Sur les réseaux sociaux, Didi Stone a confirmé sa séparation avec l’attaquant du PSG après un an de relation. Plaquée par le joueur, la fille de l’artiste congolais Koffi Olomidé a dévoilé la cause de cette scission.

« Je n'y suis pour rien »

« S'il m'a quittée parce que j'étais impolie ? Ptdr, alors non. Mon couple allait parfaitement bien jusqu'à ce qu'une soi-disant "prophétesse" et un pasteur viennent tout gâcher en racontant de fausses prophéties, à mon sujet et sur mes parents, à sa famille et à lui. Je n'y suis pour rien » a-t-elle lâché sur les réseaux sociaux. Evidemment, le départ de Kolo Muani l’a profondément marqué.

Didi Stone a du mal à digérer

« Bien sûr, j'ai eu le cœur brisé, a raconté le mannequin. J'étais sincère dans mes sentiments. Je n'ai rien vu venir et c'est arrivé si soudainement. Je me suis retrouvée abandonnée sans aucune explication, a-t-elle confié. Il n'y a rien de plus déstabilisant. J'étais très choquée, confuse et perdue car je n'ai même pas eu l'occasion d'en parler avec lui ou sa famille, alors que nous avions une très bonne relation. Ils m'ont tous soudainement tourné le dos après la "prophétie" lol... Plus les gens qui vous critiquent sur les réseaux sociaux parce qu'ils mettent toutes ses mauvaises performances sur votre dos, omg… » a confié Didi Stone dans des propos rapportés par Foot 01. Et à ceux qui l'accusent de la mauvaise forme du joueur, elle répond : « Vous me fatiguez depuis sa signature au PSG alors qu'on s'est mis ensemble en février 2023. Il y avait pas de problème lorsqu'on était ensemble et qu'il jouait à Francfort hein ? ».