Transferts : Le PSG lâche 60M€ pour régler un problème !

Le Paris Saint-Germain a bouclé il y a quelques jours son quatrième renfort de l’été en la personne de Désiré Doué, débarquant en provenance du Stade Rennais pour 60M€ bonus compris. Un profil étudié de près par Luis Campos, qui souhaite régler l’un des problèmes de la saison dernière avec cette signature.

Le mercato du PSG a connu un coup d’accélérateur après les Jeux olympiques de Paris 2024, avec notamment la signature de Désiré Doué. Courtisé par le Bayern Munich dans ce mercato estival, le médaillé d’argent a choisi de rester en Ligue 1 pour la suite de sa carrière, de quoi ravir Luis Enrique, impliqué dans ce recrutement. Luis Campos comptait pour sa part sur ce transfert pour améliorer un point précis de l’équipe.

Le PSG compte sur Désiré Doué

Comme l’explique Le Parisien, le conseiller sportif du PSG a misé sur Désiré Doué avec la volonté d’améliorer la créativité dans l’entrejeu, un point qui avait fait défaut la saison dernière. Le milieu offensif de 19 ans intègre ainsi un secteur où figurent déjà Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz ou encore Warren Zaïre-Emery. Manuel Ugarte est quant à lui poussé vers la sortie, avec un intérêt persistant de Manchester United.

« Un rêve qui se réalise »

« C'est un grand moment de joie de pouvoir rejoindre ce club. C'est de l'excitation forcément pour un jeune joueur comme moi, mais surtout beaucoup de bonheur. Beaucoup de fierté aussi. Et je suis très heureux, s’enflammait Désiré Doué à son arrivée, dans des propos rapportés par le site du PSG. Je suis prêt à relever ce challenge, bien sûr. Je suis un grand amoureux du football et des grands projets comme ça, c'est tout ce qui me fait vibrer depuis que je suis tout petit. J'ai toujours eu ce rêve de jouer les plus grandes compétitions, de jouer dans les plus grands clubs et aujourd'hui, pouvoir jouer au Paris Saint-Germain, c'est un rêve qui se réalise. Je suis Français. Alors rejoindre le club de la capitale, c'est quelque chose de magnifique. »