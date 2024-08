Transferts : Le PSG a identifié son prochain attaquant !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG s’est lancé à la recherche d’un attaquant après le départ de Kylian Mbappé, le sujet revient sur la table depuis vendredi soir, et la grosse blessure de Gonçalo Ramos, absent pour au moins trois mois. Si le nom de Victor Osimhen revient sans cesse, le club a un autre profil en tête comme vous l’a révélé le10sport.com.

Victime d’une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche, Gonçalo Ramos doit déjà tirer un trait sur une partie de la saison. L’attaquant portugais sera absent pour au moins trois mois à cause de cette blessure survenue sur la pelouse du Havre (4-1) vendredi soir. La question est désormais de savoir si le PSG s’activera sur le mercato pour dénicher un attaquant, et vers qui, dans l’éventualité d’une offensive. Au sein du club, on aurait une idée précise de quoi faire.

Que va faire le PSG ?

Selon L’Équipe, le PSG ne prévoit pas de s’activer pour mettre la main sur un avant-centre dans les deux semaines à venir. La piste Osimhen ne devrait donc pas être relancée. Le10sport.com vous avait récemment révélé que l’attaquant nigérien était très loin d’une arrivée dans la capitale. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’aucun joueur ne viendra renforcer le secteur offensif.

Pas d’avant-centre, mais un joueur offensif espéré

Sur X, le journaliste Sacha Tavolieri confirme que le PSG n’ira pas sur un numéro 9, mais les recherches seraient toujours en cours pour enrôler un joueur offensif polyvalent, capable de s’adapter au jeu et aux idées de Luis Enrique.