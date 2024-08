Mercato : Le PSG tient déjà le remplaçant de Gonçalo Ramos !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d’une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche, Gonçalo Ramos sera absent au moins trois mois, obligeant Luis Enrique à revoir ses plans pour la saison à venir. Marco Asensio pourrait en profiter pour retrouver l’axe de l’attaque, comme ce fut le cas à plusieurs reprises l’an dernier.

Premier match, et premier coup dur pour le PSG ! Vendredi face au Havre, en ouverture de la Ligue 1, le club de la capitale a perdu Gonçalo Ramos pour les trois prochains mois à cause d’une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche. La question est désormais de savoir si le Paris Saint-Germain décidera ou non de s’activer pour se renforcer en attaque. Comme vous l’a récemment révélé le10sport.com, les pistes menant à Victor Osimhen (Naples) ou encore Rayan Cherki (OL) n’étaient plus d’actualité avant la blessure de Gonçalo Ramos.

Catastrophe au PSG, c'est la panique sur le mercato ! https://t.co/QuvQ3CG7PG pic.twitter.com/YU7ml7zEgQ — le10sport (@le10sport) August 18, 2024

Pas de recrutement avant la fin de l’été ?

Au sein du club, on assure que la position pourrait rester inchangée à ce sujet d’après L’Équipe. D’ailleurs, le clan Osimhen n’avait pas été relancé au lendemain de la blessure de l’attaquant portugais précise le quotidien sportif. Luis Enrique pourrait alors se tourner vers une solution en interne, et notamment Randal Kolo Muani, qui conserve la confiance du PSG. « C’est l’un des meilleurs attaquants français, confiait l’entraîneur après le match au Havre Pour être encore meilleur, il doit avoir cette confiance mais je suis très content de lui, c’est un très bon joueur, il faut lui donner de la confiance », assurait d’ailleurs Luis Enrique au micro de DAZN après la victoire au Havre.

Asensio de nouveau dans l’axe ?

L’Équipe avance également une autre possibilité pour les semaines à venir, celle d’un repositionnement Marco Asensio en tant que numéro 9, comme ce fut le cas au début de la saison dernière face à Lens (3-1, le 26 août) ou encore l’OL (4-1, le 3 septembre), inscrivant un but lors de ces oppositions. Luis Enrique avait d’ailleurs récidivé quelques mois plus tard, lors du quart de finale aller de Ligue des champions contre le FC Barcelone (2-3). Pour sa première saison dans la capitale, Marco Asensio avait inscrit 5 buts et délivré 7 passes décisives.