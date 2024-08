Incroyable, Cristiano Ronaldo pète les plombs en plein match !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Installé en Arabie saoudite depuis un an et demi après avoir illuminé les plus grands terrains d'Europe pendant des années, Cristiano Ronaldo continue de briller même à l'approche des 40 ans. Samedi soir, son club d'Al-Nassr disputait la finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite face à Al-Hilal et s'est incliné lourdement. De quoi provoquer une réaction surprenante de la part du Portugais, visiblement énervé par la performance de certains coéquipiers.

Tout avait pourtant bien commencé pour Cristiano Ronaldo lors de ce match face à l'autre grand club saoudien Al-Hilal. Le Portugais avait ouvert le score juste avant la mi-temps mais ensuite, son club a totalement coulé pour finalement s'incliner 4 buts à 1. L'attaquant de 39 ans n'a pas du tout apprécié la prestation de ses coéquipiers et il a manifesté sa frustration d'une étonnante manière. Il a mimé des joueurs endormis.

Cristiano Ronaldo telling the Al-Nassr players they’re sleeping after Al-Hilal scored 4 goals in 17 minutes... 😴💤pic.twitter.com/XznQ0Ug1UN — CentreGoals. (@centregoals) August 17, 2024

Ronaldo se moque de ses coéquipiers !

Malgré son âge, Cristiano Ronaldo prouve qu'il a encore de belles qualités à faire valoir sur un terrain de football. Le Portugais marque toujours autant de buts avec Al-Nassr dans un championnat évidemment moins relevé qu'en Europe. Mais il n'a envie de perdre aucun match et il le montre. En effet, samedi, lors du match, il s'est tourné vers son staff et ses coéquipiers après un nouveau but encaissé, le quatrième en moins de 20 minutes. Il leur reproche un manque de dynamisme et de jouer avec la peur. Il n'a pas hésité à les mimer, joignant ses mains à côté de sa tête penchée sur le côté.

Ronaldo n'a pas perdu son esprit de compétition

Même s'il est toujours aussi efficace avec son nouveau club depuis un an et demi, Cristiano Ronaldo a montré qu'il ne pouvait plus vraiment rivaliser sur la scène internationale. Lors du dernier Euro, il a eu bien du mal à apporter son aide à son équipe. A l'approche des 40 ans, il garde toujours cette envie de gagner et voulait glaner un nouveau titre en Arabie saoudite...