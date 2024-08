Transferts : Il refuse le pactole offert par le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Courtisé par le Paris Saint-Germain au terme d’un grand Euro sous le maillot de l’Espagne, Nico Williams a finalement décidé de rester à l’Athletic Bilbao. Le club de la capitale était pourtant disposé à se montrer généreux sur le plan salarial, afin notamment de devancer la concurrence du FC Barcelone.

Pour remplacer Kylian Mbappé, parti au Real Madrid, le PSG a souhaité réaliser un gros coup. Acteur majeur du sacre de l’Espagne à l’Euro 2024 aux côtés de Lamine Yamal, Nico Williams figurait sur la short-list du club de la capitale, Luis Enrique voyant d’un bon œil le recrutement de l’ailier disposant d’une clause libératoire avoisinant 60M€. Mais c’est finalement du côté de l’Athletic Bilabo que nous le verrons lors de cette nouvelle saison.

Nico Williams snobe le PSG

De retour à l’entraînement, Nico Williams a lâché un message clair aux supporters de l’Athletic Bilabo dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de son club. « J'ai hâte de commencer. Je suis de retour et j'ai hâte de commencer cette saison. Vamos Athletic », a indiqué la cible du PSG, qui doit désormais regarder ailleurs pour oublier Kylian Mbappé.

Son salaire aurait pu être doublé à Paris

D’après Marca, le PSG aurait pourtant formulé une grosse offre à l’international espagnol pour le convaincre de snober Bilabo et le Barça, également en course, en lui doublant ses émoluments actuels. Cela n’a pas été suffisant, Nico Williams préférant rester une saison de plus dans un environnement familier pour poursuivre sa progression à 22 ans.