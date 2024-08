Mercato - PSG : Mbappé est parti, le Qatar renoue avec sa tradition !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’est plus un joueur du PSG et ses 256 buts au sein du club ont marqué une ère qui a pris fin lors de sa signature au Real Madrid cet été. Afin de le remplacer, le comité directeur du Paris Saint-Germain songerait entre autres à Jadon Sancho (24 ans). L’ailier de Manchester United serait susceptible de relancer une tradition qui a pris vie au PSG depuis le début de l’ère QSI.

Au placard à Manchester United à la suite d’un clash avec l’entraîneur Erik Ten Hag, Jadon Sancho (24 ans) s’est relancé lors de la seconde partie de la saison dernière grâce à son prêt au Borussia Dortmund. Les performances de l’international anglais ne sont pas passées inaperçues, au même titre que le parcours du BvB jusqu’en finale de Ligue des champions à Wembley le 1er juin dernier en éliminant au passage le PSG en demi-finale de C1 (1-0 et 1-0). Kylian Mbappé a signé au Real Madrid cet été en tant qu’agent libre et laisse derrière lui un énorme vide à combler dans le secteur offensif de Luis Enrique.

Jadon Sancho, la dernière transaction en date entre Manchester United et le PSG ?

L’Équipe dévoilait ces dernières semaines que Luis Enrique ne resterait insensible au profil dynamique et polyvalent de Jadon Sancho. Le fait que l’international anglais dispose de la capacité d’à la fois évoluer dans les couloirs et dans l’axe serait un véritable plus aux yeux de l’entraîneur du PSG. Sky Sports annonce ce mardi que des discussions préliminaires auraient eu lieu entre le Paris Saint-Germain et Manchester United dans le cadre d’un transfert de Jadon Sancho qui avoisinerait les 60M€. Du point de vue du joueur, un départ des Red Devils ne serait pas mal accueilli. Si jamais Sancho venait à troquer la tunique de Manchester United pour celle du Paris Saint-Germain, il serait le troisième de l’ère QSI à faire ce trajet dans ce sens.

Angel Di Maria et Ander Herrera l’ont devancé

A l’été 2015, après une saison seulement plus que délicate à Manchester United, Angel Di Maria a mis un terme à son aventure dans le nord de l’Angleterre. Le Paris Saint-Germain était venu toquer à sa porte et le 6 août 2015, le club de la capitale officialisait son transfert pour 63M€ sans bonus. En l’espace de sept saisons, Di Maria est devenu le meilleur passeur de l’histoire du Paris Saint-Germain avec 112 offrandes, dépassant les 103 passes décisives de Safet Susic.

En 2019, Ander Herrera pliait bagage en tant qu’agent libre de Manchester United. Dans un contexte différent de celui d’Angel Di Maria, le milieu de terrain espagnol n’était pas pressé de quitter les Red Devils, bien au contraire comme il le confiait à ESPN en 2020. « Quand je regarde en arrière il y a un an, mon intention n’était pas de quitter Manchester United. Je n’étais pas d’accord avec certaines des décisions qu’ils ont prises, mais cela se produit dans le football. Cela se produit dans toutes les entreprises. Je les respecte beaucoup ». Après un prêt d’une saison à l’Athletic Bilbao en 2022/2023, Herrera a définitivement rejoint le club basque l’été dernier.

Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani ont quitté le PSG libres pour United

A une année près, Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani ont débarqué au PSG. En 2012, « Ibra » est devenu la première star du projet QSI, un an après le passage du club parisien sous pavillon qatari. Figure forte du Paris Saint-Germain, Ibrahimovic est resté le patron du club et du vestiaire jusqu’à son départ en tant qu’agent libre du PSG en 2016 pour Manchester United. Marco Verratti aurait d’ailleurs regretté la tournure de l’atmosphère prise au fil des années dans le vestiaire du Paris Saint-Germain à la suite du départ de Zlatan Ibrahimovic.

Edinson Cavani était pour sa part arrivé en 2013 du Napoli contre un chèque de 65M€, faisant de lui la recrue la plus chère de l’histoire du PSG à l’époque. El Matador a rapidement conquis les supporters du Paris Saint-Germain de par son état d’esprit, ses buts et son sens du devoir. Jusqu’en mars 2023 et le 201ème but de Kylian Mbappé, Cavani a été le meilleur buteur de l’histoire du PSG. A l’été 2020, Edinson Cavani rejoignait, comme Ibrahimovic, Manchester United en tant qu’agent libre.