PSG : Il fait ses adieux après son transfert

Axel Cornic

On commençait à s’inquiéter pour le PSG, qui n’avait plus annoncé de nouvelle recrue depuis plus d’un mois et demi. L’attente est désormais terminée, puisque le deuxième coup de l’été est enfin bouclé avec l’arrivée de João Neves, dont nous vous avions donné le nom sur le10sport.com dès le mois d’avrils 2024.

« J'espère qu'ils continueront à me soutenir comme ils l'ont fait »

C’est un grand défi pour le milieu de terrain de 19 ans, qui pour la première fois dans sa jeune carrière va quitter Benfica et surtout le Portugal... sans avant laisser un petit message à ceux qui sont désormais ses anciens supporters. « Je ne sais pas s'ils comprendront, mais j'espère qu'ils continueront à me soutenir comme ils l'ont fait car, n'étant pas sur le terrain, maintenant c'est moi qui suis avec eux. Du même côté de la médaille, je vois Benfica de l'extérieur en célébrant les buts avec le même enthousiasme » a déclaré João Neves, sur le site officiel de son club formateur.

« Je suis Benfica et je serai toujours Benfica ! »

« Je voulais envoyer un message de remerciement pour la façon dont vous m'avez traité dès le premier jour. Je suis Benfica et je serai toujours Benfica ! » a annoncé João Neves, dont le transfert aura finalement couté 70M€ au PSG, avec une part fixe de 60M€ ainsi que 10M€ de bonus dont les modalités n'ont pas été précisées. « En ce moment, l'essentiel est de soutenir Benfica au maximum, chaque match, match après match, défaite, victoire, match nul, peu importe, et nous nous battrons jusqu'au bout pour être champions ! ».