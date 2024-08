Mercato : Le PSG a recruté l'un des meilleurs joueurs du monde ?

La rédaction

Ce lundi après-midi, le PSG a officialisé le transfert de João Neves. Après la signature du crack de 19 ans, Nasser Al-Khelaïfi s'est totalement enflammé, affirmant qu'il faisait partie des meilleurs joueurs du monde. Selon vous, João Neves fait-il déjà partie du gratin de la planète football ? C'est le moment de voter.

Après avoir recruté Gabriel Moscardo au mois de janvier - avant de l'accueillir à Paris cet été - le PSG a officialisé un nouvelle arrivée au milieu de terrain lors de ce mercato estival. En effet, João Neves s'est engagé officiellement en faveur du club rouge et bleu ce lundi après-midi, et ce, pour une durée de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. De son côté, Benfica a encaissé un chèque avoisinant les 70M€, bonus compris, pour la vente de sa pépite portugaise de 19 ans.

Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer la signature de João Neves. ✍️



Le milieu de terrain de 19 ans s’est engagé avec le Club jusqu’en 2029. 🔴🔵#WelcomeJoãoNeves — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 5, 2024

Al-Khelaïfi a encensé João Neves

Comblé par l'arrivée de João Neves, Nasser Al-Khelaïfi s'est totalement enflammé après sa signature au PSG. Dans des propos rapportés sur le site officiel du club parisien ce lundi après-midi, le président rouge et bleu a affirmé que sa nouvelle recrue faisait partie des meilleurs joueurs du monde, et ce, malgré ses 19 ans.

«João est l'un des joueurs les plus talentueux du monde»

« Nous sommes ravis d'accueillir João Neves au sein de la famille du Paris Saint-Germain. João est l'un des joueurs les plus talentueux du Portugal et du monde. Il rejoint le Paris Saint-Germain avec beaucoup de passion et il est déterminé à se battre pour notre maillot, ce que nous attendons de tous nos joueurs. Nous continuons à bâtir une jeune équipe fantastique au Paris Saint-Germain - basée sur le travail en équipe, le talent et l'esprit collectif - qui est le fondement du grand avenir de notre Club », a estimé Nasser Al-Khelaïfi. Selon vous, le patron du PSG a-t-il raison concernant João Neves ? A vos votes !