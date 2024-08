Officiel - PSG : Un crack s'en va et raconte son départ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça a donc été officialisé ce lundi, Xavi Simons est de nouveau prêté au RB Leipzig. Alors qu'on pouvait s'attendre à le voir enfin jouer au PSG surtout après le départ de Kylian Mbappé, le Néerlandais va passer une nouvelle année au sein du club allemand. A l'occasion de sa présentation, Xavi Simons s'est exprimé sur son choix de carrière.

Comme la saison dernière, Xavi Simons a été prêté par le PSG au RB Leipzig. « Le milieu de terrain néerlandais Xavi Simons est de nouveau prêté sans option d’achat au RB Leipzig pour la saison 24-25, après un exercice convaincant avec la formation de Bundesliga en 23-24. Le Paris Saint-Germain souhaite une très belle saison à Xavi avec le RB Leipzig », a fait savoir ce lundi le club de la capitale.

« Il y avait beaucoup de rumeurs »

Au lendemain de l'officialisation de retour au RB Leipzig, Xavi Simons était présenté en conférence de presse ce mardi. L'occasion pour le joueur prêté par le PSG d'expliquer son choix. Le Néerlandais a alors confié : « Il y avait beaucoup de rumeurs. J'étais en vacances avec ma famille, je n'étais pas beaucoup au téléphone, c'était mon frère. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui m'ont appelé, mais c'est ma décision. Je l’ai expliqué à tout le monde et je la maintiens. Je suis très heureux et j'attends avec impatience la nouvelle saison ».

« Une décision difficile »

« C'était une décision difficile, mais cela fait déjà un an que je joue à Leipzig et j'ai vu l'impact que cela a eu sur ma carrière. Je sais que je peux me développer davantage en Allemagne et j'ai encore des choses à terminer ici . J’ai l’impression que nous aurions pu faire plus la saison dernière. Après le Championnat d'Europe, j'ai reçu beaucoup d'appels, mais je veux laisser ma marque dans ce club », a poursuivi Xavi Simons.