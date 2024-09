Succession de Mbappé : Le PSG s’est planté ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti au Real Madrid au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a pas été remplacé dans la capitale. De quoi permettre à Bradley Barcola de s’installer durablement sur le flanc gauche de l’attaque, mais après un début de saison impressionnant, l’ailier se montre en difficulté ces dernières semaines. De quoi relancer le débat sur la succession du capitaine de l’équipe de France.

Contre toute attente, et malgré les nombreuses rumeurs qui ont circulé dès l’annonce officieuse du départ de Kylian Mbappé, le PSG n’a pas misé sur un gros nom pour remplacer l’international tricolore. Il avait notamment été question d’une arrivée de Khvicha Kvaratskhelia pour renforcer le flanc gauche de l’attaque, mais les exigences du Napoli ont incité le club de la capitale à mettre cette piste de côté. De quoi permettre à Bradley Barcola notamment de voir son statut renforcé cette saison, s’installant comme un titulaire sur le côté. Auteur d’une première année surprenante, l’ancien de l’OL a démarré la saison en trombe, faisant presque oublier son aîné parti au Real Madrid grâce aux quatre buts inscrits lors de ses trois premières apparitions en Ligue 1.

Le début de saison impressionnant de Barcola

« On se posait la question, comment va se passer l’après-Mbappé au PSG ? Il y a déjà un élément de réponse, Bradley Barcola s’impose sur le côté gauche de l’attaque, analysait notamment Christophe Jallet au début du mois sur Canal+. Il n’en est qu’au début, mais en tout cas ça part sur de bonnes bases. » Même son de cloche il y a quelques semaines chez Rio Mavuba, sur TF1 : « Je pense que Barcola a la capacité de le faire. On l'a vu à l'Euro, il a pris ses responsabilités, notamment en tirant son tir au but, à cet âge-là, c'est impressionnant. Là, en début de saison, on le sent complètement libéré. C'est là aussi qu'on voit les grands joueurs, il s'adapte et lui, du fait qu'il n'y ait plus Mbappé, on le sent plus libéré à gauche, pour jouer les un-contre-un et s'il continue comme ça, ça va devenir très très fort. » Mais cela va vite dans le football, et après les éloges, c’est le doute qui règne au sujet de l’ailier, en grande difficulté lors de ses derniers matches.

Des prestations poussives

Depuis la fin de la trêve internationale, Bradley Barcola n’a pas su se montrer décisif contre Brest, Girona et Reims. Pire encore, l’international tricolore a peiné à faire douter les défenseurs adverses tout en perdant un grand nombre de ballons. Selon Le Parisien, Barcola, malade, a été perturbé dans la préparation de ses matchs face aux Bretons puis en Ligue des champions. De quoi peut-être justifier cette mauvaise passe, alors que les attentes ont été revues à la hausse depuis le départ de Kylian Mbappé et le choix de ne pas le remplacer.

