Scandale à l'OM avec une célébrité !

La rédaction

Pape Gueye, ancien milieu de l'OM, a partagé une anecdote choquante lors d'un podcast pour la chaîne YouTube de LeChairman. Le milieu de terrain de Villarreal raconte comment un influenceur sénégalais, qu'il considérait comme un « petit frère », lui a volé de l'argent alors qu'il était encore un joueur de l'OM.

Joueur de l'OM de 2020 à 2024, Pape Gueye a été un joueur important du club phocéen. Entre suspension et trahison, le Sénégalais a connu un passage tumultueux sur la Canebière. Le milieu de terrain s'est confié dans un podcast au micro de LeChairman sur YouTube et est revenu sur son passage à l'OM. Le joueur de Villarreal a également raconté une folle anecdote.

« Je l'ai pris un peu comme mon petit frère »

Lors du podcast, Pape Gueye a raconté comment il s'est fait voler de l'argent par un influenceur sénégalais sur Marseille : « J'étais à Marseille et il y avait un snapchateur que les gens connaissent. Ils ne m'ont plus vu avec lui, donc ils se disaient que c'était bizarre. Je suis dans une ville, le gars est sénégalais, moi aussi donc je l'ai pris un peu comme mon petit frère. Je lui donnais des places pour le stade, je l'invitais. À la CAN, je lui ai ouvert des portes... »

« Tu es obligé de faire attention à tout le monde »

« J'avais une carte bancaire du Sénégal, où il fallait aller sur internet pour consulter son solde. Donc l'argent du Sénégal, je n'y touchais pas. Ce gars venait chez moi (…) Dans un moment d'inattention, où on était ensemble, il a pris ma carte bancaire du Sénégal en photo. Je savais quelques mois après qu'il s'envoyait de l'argent via PayPal avec ma carte bancaire du Sénégal donc je ne recevais pas les notifications (…) Il m’a tout remboursé, c’était un bon montant. Tu es obligé de faire attention à tout le monde. J’ai aussi eu une trahison avec l’un de mes meilleurs amis. » déplore le milieu sénégalais de 26 ans.