Real Madrid - Racisme : Vinicius Jr encore ciblé, les images chocs

Alexis Brunet

Depuis de nombreux mois, malheureusement, Vinicius est souvent victime de racisme. Un mal récurrent en Espagne, et cela s’est encore vérifié mercredi soir. Les Madrilènes affrontaient la Real Sociedad et le Brésilien a été une nouvelle fois la cible de gestes racistes. Heureusement, la scène a été filmée et les responsables pourraient donc être retrouvés.

Mercredi soir, le Real Madrid se rendait sur la pelouse de la Real Sociedad en demi-finale aller de Coupe du Roi. Les partenaires de Jude Bellingham ont pris une petite option sur la qualification en s’imposant sur le score d’un but à zéro, grâce à une réalisation d’Endrick.

Un supporter de la Sociedad mime un singe devant Vinicius Jr 🤢



Malheureusement pour lui, la caméra a très bien filmé la scène.



Tu n’es pas et ne sera jamais le problème @vinijr. On ne laissera jamais passer ça.



📹 @VictoriusRM pic.twitter.com/RpX0doJEl0 — Edition Merengue (@EditionMerengue) February 26, 2025

Nouveau scandale raciste avec Vinicius

Le Real Madrid s’est donc imposé, mais la soirée a quelque peu été gâchée pour une raison bien triste. Lors de la rencontre, Vinicius Jr a encore une fois été la cible d'un geste raciste. Sur une vidéo, on voit d’ailleurs très clairement un supporter de la Real Sociedad faire des gestes de singe alors que le Brésilien était copieusement sifflé par le stade.

Déjà un problème à Valence dernièrement

Malheureusement, ces gestes sont trop courants dans les stades espagnols. En janvier dernier, Vinicius Jr avait déjà été copieusement insulté à Valence. Le Brésilien avait notamment été traité de « singe » ou de « noir ». Le Real Madrid s’en était plaint, mais visiblement, cela ne semble pas évoluer dans le bon sens.