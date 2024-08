PSG : Une recrue interpelle Luis Enrique

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dernière recrue en date du PSG, Willian Pacho a disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs ce samedi. Face au RB Leipzig (1-1), le défenseur central de 22 ans a affiché de belles promesses. Après ce deuxième et dernier match amical pour les Parisiens, l’international Équatorien s’est livré sur ses sensations, faisant au passage passer un message à son coach.

Le PSG a disputé son dernier match amical avant la reprise. Ce samedi, les hommes de Luis Enrique ont fait match nul face au RB Leipzig (1-1). Dernière recrue en date pour le club parisien, Willian Pacho a effectué ses grands débuts.

« Je me suis senti à l’aise pour cette première »

« Je suis très content de mon premier match. Maintenant, il faut continuer à travailler pour s’améliorer chaque jour. Le staff m’a expliqué comment on jouait et ce qu’il attendait de moi. Je me suis senti à l’aise pour cette première », a confié le numéro 51 du PSG après avoir disputé une soixantaine de minutes ce samedi.

« J’aime mettre mon agressivité au service de l’équipe »

Surtout, Willian Pacho en a dit un peu plus sur son style de jeu : « Je suis quelqu’un qui aime bien aller au contact mais j’aime bien aussi être joueur et avoir le ballon. Et j’aime mettre mon agressivité au service de l’équipe. Je peux jouer des deux côtés de l’axe, ça ne me pose aucun problème ». Luis Enrique appréciera certainement ce profil...