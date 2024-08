Après les JO, une star de Thierry Henry lâche une bombe sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'équipe de France olympique a raté le coche ce vendredi. Opposés à l'Espagne, les Bleus ont arraché la prolongation face à l'Espagne avant de craquer dans les ultimes instants de la rencontre. Le groupe de Thierry Henry repart avec une jolie médaille d'argent. Après le coup de sifflet final, Alexandre Lacazette a lâché une grande annonce sur son avenir.

L’équipe de France olympique est passée proche du rêve. Opposés à l’Espagne en finale du tournoi, les Bleus avaient fait le plus dur en arrachant les prolongations dans un Parc des Princes acquis à la cause des hommes de Thierry Henry. Mais dans les ultimes instants de la rencontre, les Français se sont écroulés et ont laissé la médaille d’or à la Roja, qui réussit le doublé Euro-JO (5-3). Convoqué par Thierry Henry pour leader ce groupe, Alexandre Lacazette préfère retenir le positif de cette formidable quinzaine.

Lacazette garde le sourire

« Cela reste ma meilleure médaille d’argent (sourire). J’ai perdu quelques finales dans ma carrière… Disons que c’est la moins mauvaise, a déclaré le numéro 10 en conférence de presse. Et elle est vraiment lourde. Je retiens l’aventure. Le fait que j’ai pu porter le maillot bleu. Les ambiances entre nous. Cela restera à vie » a confié l’attaquant de l’OL.

C'est la fin pour Lacazette

Peu utilisé par Didier Deschamps ces dernières années, Lacazette en a profité pour annoncer sa retraite internationale à l’âge de 33 ans. « Cette rencontre rentre dans un des plus beaux matchs de ma carrière émotionnellement parlant. C’était mon dernier match avec le maillot bleu. Le compétiteur que je suis est déçu. On voulait l’or depuis le début. On a pu ramener une médaille à la Team France et susciter un engouement dans les stades. Il faut garder le positif, mais c’est trop tôt pour le réaliser» a confié l’attaquant en conférence de presse et dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais.