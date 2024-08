PSG : Transfert à 95M€, Pep Guardiola est vaincu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain semble encore loin du compte pour la succession de Kylian Mbappé, aucun joueur n’étant venu renforcer le secteur offensif jusqu’à présent. Julian Alvarez a notamment été pisté, mais c’est finalement l’Atlético de Madrid qui va boucler le dossier. Au grand dam de Pep Guardiola, qui aurait souhaité le conserver.

À une semaine de la reprise de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain n’a pas enrôlé de recrue offensive, et ce malgré le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Les pistes n’ont pourtant pas manqué, avec notamment un intérêt prononcé pour Julian Alvarez. En concurrence avec Erling Haaland à Manchester City, l’international argentin souhaite changer d’air, offrant une fenêtre de tir au PSG, mais c’est finalement l’Atlético de Madrid qui va mettre la main sur lui.

« S'il veut partir, relever un nouveau défi, c'est ok »

« Je tiens à exprimer ma gratitude envers Julian, (Alvarez), a indiqué vendredi Pep Guardiola en conférence de presse. Nous avons tout gagné et sa contribution a été énorme. Il était incroyablement aimé par l'équipe pour son comportement, mais s'il veut partir, relever un nouveau défi, c'est ok. L'Atlético est un grand club. Nous lui souhaitons le meilleur. J'ai beaucoup appris de lui. J'espère qu'il trouvera ce qu'il cherchait ».

« À l'Atlético de Madrid, il jouera tous les matches »

L’entraîneur de Manchester City se serait toutefois bien vu conserver l’attaquant de 24 ans. « Pep a dû comprendre sa situation, mais il ne voulait pas le laisser partir », a confié Sergio Agüero sur Twitch. L’ancienne star des Skyblues estime toutefois que son compatriote a fait le bon choix. « C'est un joueur idéal pour Cholo (Diego Simeone). À l'Atlético de Madrid, il jouera tous les matches avec sa façon de jouer et parce qu'il n'est pas en concurrence avec Haaland. L'année dernière, il a de toute façon beaucoup joué, mais aussi parce que Haaland était blessé. Cette année, en revanche, il sera titulaire à l'Atlético et jouera en tant que deuxième attaquant, juge Agüero. Julián se sentira comme un titulaire à l'Atlético, le club et Cholo le tiennent en haute estime et je pense que les supporters sont très heureux de son arrivée ».