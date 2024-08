Mercato : Un champion du monde vend la mèche pour son transfert à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après Jeffrey de Lange, l’Olympique de Marseille se prépare à accueillir un autre portier en la personne de Geronimo Rulli, attendu pour prendre la succession de Pau Lopez. Si son arrivée n’a pas encore été officialisée, le portier argentin était toutefois présent en Allemagne samedi pour assister à la rencontre amicale de ses futurs coéquipiers.

L’OM s’est attaché les services d’un premier gardien durant ce mercato estival avec le recrutement de Jeffrey de Lange, portier néerlandais de 26 ans qui a signé un contrat de trois ans en faveur de la formation phocéenne. Une signature devenue nécessaire après la grave blessure de Ruben Blanco. Jeffrey de Lange devrait ainsi devenir le gardien numéro 2 de l’OM cette saison, derrière Geronimo Rulli, dont l’arrivée ne fait plus de doute.

Geronimo Rulli présent pour voir l'OM

S’il n’a pas encore été officiellement annoncé par l’Olympique de Marseille, le gardien de l’Ajax Amsterdam se prépare déjà à son nouveau défi. Comme l’explique La Provence dans ses colonnes du jour, Geronimo Rulli était présent en Bavière pour assister au cinquième match de préparation dirigé par Roberto De Zerbi contre Augsbourg (3-1).

Une bonne pioche pour l'OM ?

Ce n’est désormais plus qu’une question de temps avant de voir Geronimo Rulli signer avec l’OM. L’Argentin de 32 ans, présent à la Coupe du monde 2022, prendra ainsi la place de Pau Lopez dans les cages, ce dernier n’entrant pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Geronimo Rulli connaît la Ligue 1 pour y avoir évolué sous les couleurs de Montpellier lors de la saison 2019-20. « Je pense qu'il s'adaptera bien, juge un journaliste héraultais interrogé par Le Phocéen. D'une part, il a la culture du jeu au pied, et d'autre part, il a 32 ans maintenant, Montpellier c'était il y a 4-5 ans, et il a joué en Espagne depuis, notamment avec Villarreal où il a progressé. Il a participé à des Coupes d'Europe avec Villarreal, donc son adaptation au style de De Zerbi ne devrait pas poser de problème. Certes, il n'est pas le meilleur dans ce domaine, mais il a la culture nécessaire pour réussir ».