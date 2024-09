PSG - Mbappé : La boulette d’Al-Khelaïfi annoncée en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans le conflit qui oppose le PSG à Kylian Mbappé, deux versions s'affrontent. Le club parisien estime qu'il ne doit plus rien au joueur après qu'il ait choisi de rejoindre le Real Madrid librement. Un accord oral aurait été conclu, mais Mbappé estime qu'il est devenu caduc au moment de sa mise à l'écart durant l'été 2023. Pour Christophe Dugarry, la faute revient au président du PSG.

Le PSG n’en a pas fini avec Kylian Mbappé. Désormais au Real Madrid, l’international français réclame plus de 55M€ d'arriérés impayés à son ancien club. Mais le PSG ne veut rien savoir et estime qu’il ne doit plus rien à son ancien joueur, puisqu’il a pris la décision de signer en Espagne en tant qu’agent libre. Or, Mbappé aurait passé un accord oral avec Nasser Al-Khelaïfi, durant l’été 2023, dans lequel il renonçait à toucher à une partie de ses primes dans l’hypothèse où il rejoignait le Real Madrid librement.

Il dénonce une erreur d'Al-Khelaïfi

Mais pour Kylian Mbappé, l’accord a été rendu caduc en raison de sa mise à l’écart l’année dernière. Placé dans le loft, il estime avoir été mis sous pression. Ce jeudi, la commission juridique de la LFP lui a donné raison et a sommé le PSG de lui verser la somme. Nasser Al-Khelaïfi a refusé. Mais pour Christophe Dugarry, le président du club s’est raté. « Le président Nasser, je suis désolé, mais tu ne dois pas faire sortir Mbappé du loft si tu n’as pas signé le papier. Je ne vois pas comment il peut commettre cette erreur. Cette erreur, elle est importante » a confié le champion du monde 1998 sur RMC.

« Une aberration totale »

Daniel Riolo est du même avis et estime que le PSG a commis une grosse erreur. « Le PSG a géré Mbappé n’importe comment depuis le départ. 1 milliard d’investis autour d’un joueur, c’est une aberration totale. Depuis des années, je ne retire pas une virgule à tout ce que j’ai dit sur Mbappé, quand j’avais dit laissez le partir, qu’il ne faut pas forcer les joueurs; Je n’enlève rien à ce que j’ai dit » a-t-il lâché lors de l’After Foot.