PSG : Luis Enrique «soulé» par Dembélé, il vend la mèche

Arrivé au PSG durant l'été 2023, Luis Enrique peut s'appuyer sur Ousmane Dembélé. Après le départ de Kylian Mbappé, l'ancienne star du FC Barcelone représente une menace pour les adversaires. Remuant, de plus en plus efficace, l'ailier monte en puissance. Malgré tout, le technicien espagnol ne serait pas un grand fan de l'international français.

Le PSG va devoir confirmer en Ligue des champions. Après sa victoire face à Gérone lors de la première journée (1-0), le club parisien a rendez-vous avec une équipe d’un autre standing : Arsenal. Pour ce choc, Luis Enrique ne pourra compter sur Ousmane Dembélé, écarté pour raison disciplinaire. Sur RMC, Daniel Riolo a donné son ressenti sur cette affaire.

Riolo balance sur l'affaire Dembélé

A en croire le chroniqueur, la relation entre les deux hommes serait glaciale. Luis Enrique chercherait même à se séparer du champion du monde 2018. « L’année dernière, les plus fidèles auditeurs de l’After se souviendront que j’avais dit que Luis Enrique n’était pas fan de Dembélé et s’il y avait un moyen de le faire partir, mais c’est difficile faut il encore que ce soit possible, ça n’est pas un joueur type Luis Enrique et ça ne le sera jamais » a lâché Riolo.

« Regardez le body langage de Luis Enrique »

Le malaise serait palpable au PSG et l’attitude de Luis Enrique ne ferait que confirmer cette impression. « Regardez le body langage, quand Dembélé rate quelque chose, regardez la tronche de Luis Enrique. Ce n’est pas la tronche d’un entraîneur qui applaudit ou encourage, mais qui est désolé, navré, soûlé par ce genre de raté. Ça ne correspond pas à son football. Luis Enrique est un dictateur, il aime que les choses soient carrées, il a une vision c’est un dogmatique. Dembélé n’entre pas dans la case des joueurs qu’il kiffe » a déclaré Riolo lors de l’After Foot ce lundi soir.