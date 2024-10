PSG : Luis Enrique recadre Mbappé, Riolo répond cash !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Durant près d’une année, Movistar a pu suivre Luis Enrique à l’occasion d’un documentaire. Plusieurs extraits ont filtré sur les réseaux sociaux, dont une causerie entre l’entraîneur du PSG et Kylian Mbappé avant son départ au Real Madrid. Ce qui n’a pas convaincu le journaliste Daniel Riolo.

Suivi par les caméras de Movistar durant près d’une année pour une série documentaire actuellement diffusée à la télévision espagnole, Luis Enrique a notamment ouvert les portes du vestiaire du PSG, de quoi nous permette d’en savoir un peu plus sur l’intimité du groupe et ses échanges avec Kylian Mbappé. Jeudi, un extrait d’une causerie musclée après le quart de finale aller de Ligue des champions contre le FC Barcelone (2-3) en avril dernier a notamment été partagé sur les réseaux sociaux.

Transferts - PSG : Un feuilleton du mercato repart de plus belle ! https://t.co/M1dj4AThTv pic.twitter.com/HIHia6Pt5y — le10sport (@le10sport) October 4, 2024

« Tu dois montrer à la ligne défensive que toi aussi, tu vas courir »

« J’ai entendu dire que tu aimais Michael Jordan, Michael Jordan défendait comme un fils de p*te, lance Luis Enrique en direction de Kylian Mbappé concernant sa prestation au Parc des Princes face au Barça. Toi, ce que tu dois donner c’est l’exemple à tes partenaires d’aller presser chaque joueur. Tu dois aller presser rapidement Cubarsi et revenir rapidement te replacer. Tu es un phénomène, un joueur top mondial, aucun doute. Mais tu dois montrer à la ligne défensive que toi aussi, tu vas courir. Si tu montres à Ousmane (Dembélé), à Barcola, à Gonçalo Ramos à Kolo Muani, que tu leur donnes l’exemple en allant presser, on sera une p*tain de machine et c’est ce que tu dois montrer comme leader ici ».

« Encore faudrait-il que ce qu’il dit ait du sens... »

L’extrait a forcément fait réagir sur les réseaux sociaux. « Comme quoi, pour mettre en avant ce type de séquences avantageuses, ça sert les médias. Par ailleurs, formidable extrait », a notamment commenté le journaliste Giovanni Castaldi, en référence aux récents commentaires hostiles de l’entraîneur du PSG en direction des médias. Daniel Riolo s’est quant à lui montré moins enthousiasmé par cette causerie. « Encore faudrait-il que ce qu’il dit ait du sens... », écrit le journaliste de RMC sur X.